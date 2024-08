El menor golpeado en Beniflá desmiente al alcalde y al concejal que le agredieron: "A separar no van"

Iván Cabrera ha explicado que el edil del municipio no entró en la pelea para solventar el altercado, sino para pelear : "Yo en ese momento estoy en el suelo cuanto entra el alcalde, pero yo sé que el alcalde a separar no va. En el vídeo se ve claramente como intenta agredir a mi amigo".

El agredido ha señalado que su amigo esquivó el golpe : "Mi amigo lo esquivó gracias a Dios. Era un puñetazo directo a la cara". Por otra parte, ha indicado que el vídeo no cree que sea manipulado : "El vídeo no creo que esté manipulado. Si estuviera recortado se vería mejor como yo estoy en el suelo y el concejal está encima de mí".

Iván Cabrera ha revelado el motivo por el cual la pelea comenzó a altas horas de la madrugada: "Mi amigo se sentó al lado de una señora y le pidió agua. La señora sin motivo alguno no le quería dar y se cabreó. Ahí es cuando fue Rafa, el concejal y ahí es cuando surgió todo".

El agredido en la fiesta ha asegurado que su amigo no quería ligar con esa señora y que por lo tanto la agresión por parte del concejal de deportes no está justificada: "Si la gente tiene un poco de cabeza se dará cuenta que un chico de 17 años no le va a echar los tejos a una señora de cuarenta y tantos".