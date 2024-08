El PP de Valencia estudia la expulsión de su concejal en Beniflà tras pelearse con un menor

El alcalde Gironés justificó su decisión diciendo que no se podía permitir que un cargo público se involucrara en una pelea de ese tipo. Si finalmente, Mira se mantiene firme en su decisión de no renunciar al acta, será apartado del grupo municipal popular y pasará a formar parte del grupo mixto. Aún así, esta situación no debería afectar al gobierno local, ya que el PP cuenta con una mayoría absoluta en Beniflà, con cinco de los siete representantes.