Álvaro Morata confirmó su separación de Alice Campello sin consultarlo con ella, según Leticia Requejo

“Gracias a todos por los mensajes y a todas esas personas que entienden la situación y no juzgan. He leído demasiadas cosas malas y siempre tendemos a pensar que es culpa del hombre”, ha dicho Alice Campello en redes sociales, defendiéndole de las acusaciones: “Quiero repetir una vez más que Álvaro es la persona más increíble que he conocido y que nunca ha habido una falta de respeto por parte de nadie. Me importa su imagen, porque sé lo que ha hecho por mí y cómo se ha portado de bien estos ocho años”.