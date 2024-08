Las primeras palabras de Cristian Suescun sobre la guerra mediática de su hermana Sofía, Kiko y Maite Galdeano: "Lo estoy pasando muy mal"

Cristian Suescun era el que faltaba por hablar en la guerra familiar que mantiene su madre, Maite Galdeano , con Sofía y Kiko Jiménez. Tras varios días de acusaciones cruzadas, el hijo de Maite Galdeano ha hablado en exclusiva para 'TardeAR' . Según ha confesado, lo está pasando muy mal con toda esta guerra familiar que le envuelve, pero no parece querer tomar partido. Hay que recordar que este lunes, 'TardeAR' se ha hecho eco de otra persona que también se ha unido más a esta 'guerra': la madre de Kiko Jiménez.

"Me parece un tema muy delicado y ya habrá tiempo de hablar. Me apetece cero hablar de esto", asegura Cristian Suescun. En cuanto a la demanda de Kiko Jiménez sobre Maite Galdeano, asegura lo siguiente: "Lo estoy pasando muy mal y, ya te digo que, prefiero no hablar del tema. Es un tema delicado en mi familia. Ya veremos cómo afrontamos todo esto...".