La "cita" de Maite Galdeano y un hombre misterioso: "Ella liga a través de aplicaciones"

Tras trascender que Maite quería "liarla" en casa de su hija Sofía, Maite Galdeano anunció que prefería no tomar medidas legales y que dejaría espacio a su hija para reconducir la situación. Además, se disculpaba con la influencer y le pedía que le dejara volver a casa. Ahora, 'TardeAR' ha mostrado nuevas imágenes de la protagonista de la polémica en las que le vemos salir acompañada de un misterioso hombre, pero... ¿Quién es? Tenemos todos los datos.

Maite salía seria, ocultándose tras unas gafas de sol y en absoluto silencio: "De verdad, no os voy a decir nada. No insistáis porque me está agobiando la situación".