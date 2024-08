Alexia Rivas: “Maite Galdeano dice que va a volver a la casa de su hija, Sofía, a liarla”

El colaborador nos contó que ha habido “amenazas” y por eso ha puesto lo sucedido en manos de la justicia: “Son situaciones muy delicadas, entiendo que pueda generar morbo pero no es agradable ni para su hija, ni para mí ni para la gente que le rodea. Para mí es muy duro recibir esas acusaciones, yo también tengo una madre y jamás se ha metido en la relación”.

Ahora tiene claro que por mucho que Maite pueda rectificar su comportamiento, ya no hay vuelta atrás: “Me ha hecho mucho daño, no se puede consentir que una persona haga esas acusaciones y no se pueden superar según qué límites, está en juego mi dignidad y la de mi familia”.