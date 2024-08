Engañada por su marido con el cura que les casó: "Salí del baño y les pillé besándose apasionadamente"

El marido de Diana acudía casi todas las noches a cenar a casa de este cura y el día que ella también fue invitada los descubrió besándose con pasión cuando iba al baño: “Siempre me insistía en que fuera allí a cenar y yo decía: ‘sí que es beato’, yo me dejaba llevar e íbamos a su casa a cenar muchas veces. Yo no sospechaba nada, veía que era como cualquier amigo, nos contaba cosas, pero ni mucho menos me podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Un día fui al baño y cuando salí les encontré dándose un beso apasionado y no me podían decir que no era lo que parece”.