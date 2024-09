Exclusiva | Javier Ungría baraja demandar a Elena Tablaba tras sus últimas declaraciones: "Hay cosas que hay que parar"

Javier Ungría ha respondido a Elena Tablada tras sus últimas declaraciones sobre el final de su matrimonio . El empresario ha reconocido que Elena y él asistieron a terapia para intentar arreglar su relación. La guerra entre la diseñadora de joyas y el exsuperviviente parece no tener fin.

Hace unos días Elena Tablada se ha abierto en canal en 'Me quedo conmigo', una docuserie de Mtmad , en donde ha contado cómo fue su verdadera relación con el empresario: "Este tipo de persona de entrada son el padrastro ideal, la imagen perfecta... Cuando ya te tiene amarrada es cuando ya empieza a salir la verdadera persona que es".

Los problemas en la pareja fueron aumentando por diferentes motivos. "Casi todas las inseguridades me las creó él. Sin querer estaba tolerando y permitiendo eso con tal de no tener un escándalo o un fracaso", ha confesado Elena Tablada en su entrevista de Mtmad.

La diseñadora de joyas ha explicado que lo pasó muy mal tras la separación con Javier Ungría : "No lloré por Javier, lloré por mí porque estuve mucho tiempo obligándome a que funcionase". Después de estas duras palabras de Elena Tablada, el empresario ha barajado demandar a su expareja.

"Me imagino que en ese momento todavía estábamos en el proceso y hay que ir quemando las etapas para estirar un poco el chicle", ha señalado Ungría. El empresario cree que Elena Tablada quiere sacar dinero de todo esto, pero no quiere darle más 'carnaza' para que siga hablando de él: "Creo que hay cosas que hay que parar. No voy a hacer nada que provoque que se pueda seguir echando más leña al fuego".