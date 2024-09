La triste historia de Vanesa, la mujer que pierde la memoria cada tres días y regresa al 2010: "Es muy difícil"

La afectada ha explicado que se sintió mal cuando estaba trabajando y se fue para su casa: "Empecé a notar molestias en el ojo izquierdo, no enfocaba bien la visión y al llegar a casa se me había descolgado la cara, como un ictus". Tras esto, fue al hospital y ha confesado que la médica la envió a casa creyendo que era una picadura.

Tras esto, Vanesa ha contado que la primera vez que vio que no tenía memoria desconocía donde estaba: "Al día siguiente me desperté en una casa que no reconocía. No reconocía nada. Yo recordaba mi vida en Barcelona". Ana Rosa le ha preguntado hasta qué año se acuerda cuando pierde los recuerdos.