Quique, el camarero que se enfrenta al rey de los ‘simpas’ de Alzira, Alicante: “Me dobló el brazo, pero no se iba a ir de aquí”

Quique estaba trabajando cuando un hombre, conocido ya en Alzira por irse sin pagar de los establecimientos , no solo se presentó en su bar, sino que alardeó con que no iba a hacer frenta a la factura.

Cuando desde ‘TardeAR’ le preguntamos por si actuación a raíz de que el hombre se “recochineara de no pagar”, Quique confiesa que fue la gota que colmó el vaso: “Me puso de muy de mala ost… que pasara por la puerta de la cafetería con su sonrisa, que ya el pobre no tiene ni dientes, y el chico echo a correr primero. El segundo fue menos inteligente y dije “a por él no voy porque no voy a poder, pero a ti te cojo”, relata también sobre el acompañante de este conocido hombre.