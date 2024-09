María, la madre de la menor golpeada con trastorno de espectro autista: "Llegó a casa llorando, con un ataque de ansiedad"

Por lo que se ha podido conocer, el exnovio también tendría autismo. María, la madre de la víctima ha explicado que su hija está mal psicológicamente : "Mi hija ya de las agresiones está bien, pero psicológicamente no está bien. Los morados, el dolor de cuellos y los raspones han desaparecido".

Según María, el exnovio ha sido el artífice de todo: "Mi hija se pelea con el chico y este chico le va diciendo a la presunta agresora que mi hija va diciendo cosas de ella". Por otra parte, María ha manifestado que ninguno de los padres se ha puesto en contacto con ella para disculparse: "Conmigo no se ha puesto en contacto nadie. Anoche me llamó una de las madres, pero no se lo pude coger".