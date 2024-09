Paola Olmedo desvela su peor momento tras la venta de la exclusiva del embarazo: "Estaba entrando en depresión"

'TardeAR' ha mostrado la parte de la entrevista de Paola Olmedo más dura en la que habla sobre la venta de la exclusiva de su embarazo

'TardeAR' ha mostrado otra parte de la entrevista de Paola Olmedo, en donde está contando cómo vivió la relación y su posterior ruptura con José María Almoguera, la mala relación que ha tenido con Carmen Borrego y en general de todos los conflictos que ha vivido con la familia Campos.

En esta parte, la exnuera de Carmen Borrego se ha pronunciado sobre la exclusiva de su embarazo. Es la parte más complicada de la entrevista en la que Paola Olmedo se ha derrumbado por completo y ha roto a llorar recordando todos los malos momentos que ha tenido que sufrir.

Paola Olmedo se ha sincerado y ha comentado que el embarazo lo vivió muy mal: "Todo lo contrario a lo que me hubiera gustado. Estuve yendo a terapias y a psicólogos porque tenía mucha ansiedad y estaba entrando en depresión. Era como un círculo vicioso en mi cabeza. No le estaba transmitiendo nada positivo a mi bebé. No estaba sintiendo que fuese una buena madre. Es muy complicado explicar cómo se vive eso".

La exnuera de Carmen Borrego ha desvelado que casi tocó fondo cuando se vendió la exclusiva del embarazo: "A mí me provocó el problema de la agorafobia la venta de la exclusiva. Fue desde ahí cuando ya no respondía a Carmen porque lo que pensaba era, si yo quiero que esto se vaya de mi vida, no puedo tenerles al lado".

Paola Olmedo ha señalado que a partir de ahí la relación con José María Almoguera cambió y fue el declive. La expareja de José María no ha parado de llorar con la voz entrecortada y finalmente ha confesado su peor momento tras la venta de la exclusiva: "Tener que esconderme para que nadie me viera que estoy yendo al psicólogo".

Paola Olmedo arremete contra Carmen Borrego por su papel como abuela

En la primera parte de la entrevista que Paola ha realizado para 'TardeAR', la expareja de José María Almoguera arremetía contra Carmen Borrego: "Es muy fácil decir yo no voy a hablar, pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela no hables, actúa. Ha vendido un embarazo sin mi consentimiento, es ir en contra de ella. Apaga y vámonos si no puedo decir nada".

Todo sobre la exclusiva de la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo

Por otro lado, Paola Olmedo también hablaba sobre el momento más raro y tenso que tuvo que vivir en su boda con José María Almoguera: "Hubo un momento que sí que hubo tensión por el tema de las fotos y tal. Era lo que yo no quería, como que todo el mundo no podía sacar el móvil, tal. Fue un poco raro. La que estaba más pendiente de todo eso era Carmen, pendiente de los móviles, que no se haga ningún video. Yo me arrepiento de haber vendido la exclusiva, lo he dicho muchísimas veces".

Los audios en los que criticó a la familia Campos "se sacaron de contexto"

En la tercera parte de la entrevista, la exnuera de Carmen Borrego se pronunciaba sobre los audios que salieron a la luz después de que una clienta le grabó criticando a Terelu Campos, a Carmen Borrego y a Alejandro Rubio. Paola Olmedo ha explicado que esos audios están sacados de contexto.