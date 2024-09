Paola Olmedo, contra José María Almoguera por permitir la exclusiva de su embarazo: "Debería disculparse de por vida con su hijo"

En esta nueva entrega de la entrevista, Paola Olmedo ha sido contundente y ha señalado el error tan grave que cometió Carmen Borrego al vender la exclusiva de su embarazo: "No sabía que el estar yo embarazada podía ser un negocio. No iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre. Con mis hijos no juego".

La expareja de José María ha detallado cómo le anunciaron la noticia a Carmen Borrego : "Tenía 13 días de embarazo. Se lo comentamos y Carmen dijo 'por qué no vendemos la exclusiva del embarazo". El hijo de la menor de las Campos le comentó que no querían venderla, que era algo que tenían que decidir ellos.

En la entrevista, el hijo de Carmen Borrego ha reconocido que sabía de la exclusiva , incluso que los tres lo habían hablado y que finalmente y a pesar de que Paola no quiso, salió adelante: "Él sabía esa exclusiva e intentó pararlo. Fue cuando yo me sorprendí. Tras esto, Paola Olmedo le ha lanzado un mensaje : "Debería disculparse por el resto de su vida con su hijo".

Es la parte más complicada de la entrevista en la que Paola Olmedo se ha derrumbado por completo y ha roto a llorar recordando todos los malos momentos que ha tenido que sufrir: "Estuve yendo a terapias y a psicólogos porque tenía mucha ansiedad y estaba entrando en depresión. Era como un círculo vicioso en mi cabeza. No le estaba transmitiendo nada positivo a mi bebé. No estaba sintiendo que fuese una buena madre. Es muy complicado explicar cómo se vive eso".

"A mí me provocó el problema de la agorafobia la venta de la exclusiva. Fue desde ahí cuando ya no respondía a Carmen porque lo que pensaba era, si yo quiero que esto se vaya de mi vida, no puedo tenerles al lado", ha contado Paola. Por último, ha revelado el peor momento: "Tener que esconderme para que nadie me viera que estoy yendo al psicólogo".