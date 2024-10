Nuevo giro en el caso del falso "Pablo": una mujer confiesa que conoció al impostor al descubrir que su marido le era infiel

El pasado martes en 'TardeAR', una mujer acudía al plató para hablar con Ana Rosa de una impactante historia. La protagonista era Tania, una mujer que se enamoró de un hombre que no existía . Por si esto no fuera poco, es que esta falsa identidad fue propiciada por alguien que simplemente, por mera crueldad, la engañó, capaz de manipular una y otra vez y cuya finalidad era divertirse a costa del sufrimiento ajeno.

Tania estuvo enamorada del falso "Pablo" un año y medio de relación: nunca le ha llegado a conocer. "No lo vi nunca. A última hora siempre pasaba algo", señala Tania en directo en el programa de Telecinco. No obstante, descubrió 'la llave' del asunto: "Se metió en el Facebook y Pablo era Elena". Elena se hacía pasar por la mejor amiga de su novio. Tania tuvo una conversación con el falso "Pablo" y ella le pedía perdón "por el daño que le había hecho": "No puedo más, porque lo estoy pagando pero bien. Tengo la vida desecha", aseguraba el falso "Pablo".