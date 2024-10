Laura Cuevas, sobre el presunto aterrizaje del rey en Cantora: "Venía muy serio, acalorado y bien colorado"

Según Borrajo, el diestro no volvió a ver a la vedette desde ese momento tras su conversación con el rey emérito. "Se puede decir que se presentó en Cantora por un ataque de celos. Directamente, cogió el helicóptero, no lo pilotó él. Llegó solo con el piloto, ni siquiera con un escolta. Aterrizó de repente y bajó del helicóptero preguntando por Paquirri ante los ojos atónitos de su hermano Riverita y algunos trabajadores de la finca".

Tras volver a recordar la entrevista de Laura para 'Semana', los colaboradores le han empezado a preguntar cómo su padre le contó la historia del aterrizaje. "A mí me lo cuenta mi padre un día montando a caballo por la finca" , ha comentado en primer lugar Laura Cuevas.

Tras esto, Laura Cuevas ha explicado el momento en el que su padre vio al rey llegar en helicóptero: "Cuando ve al rey se queda totalmente en shock. El rey venía muy serio, acalorado y bien colorado . Le dijo: 'Vengo a hablar con Paco, ¿se encuentra? A mi padre no le da tiempo a decirle nada porque Paco ya se iba acercando".

No obstante, en el programa de 'Vamos a ver' Antonio Rivera, hermano de Paquirri, ha desmentido la noticia . Laura Cuevas ha reaccionado a estos testimonios de Antonio Rivera: "No tiene ni idea porque a Cantora iba poquísimo, iba a visitas esporádicas y nada más".

El paparazzi Tino Torrubiano, amigo de la familia Rivera, ha entrado en directo en 'TardeAR' para desmentir también a Laura Cuevas. "He estado hablando con José Antonio Canales y con Teresa. Ellos no recuerdan ese episodio y no les consta que haya ocurrido", ha explicado el paparazzi.