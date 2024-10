Jenny Llada llega a la boda de Ángel Cristo Jr. y habla de Bárbara Rey: "No le gustará que esté aquí"

El programa se ha desplazado hasta la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia para ver la llegada de los invitados

Una de las que ha llegado a la ceremonia ha sido Jenny Llada, examiga de Bárbara Rey

Exclusiva | El duro mensaje de Bárbara Rey sobre la boda de su hijo Ángel Cristo Jr: "Paso de todo esto y del mundo"

Por fin ha llegado el gran día entre Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en el que se darán el sí quiero. El equipo de 'TardeAR' se ha acercado hasta la boda del hijo de Bárbara Rey para ver la llegada de los distintos invitados a la celebración. Después de que Ana Herminia tuviese un contratiempo y comprase el vestido a escasas horas del enlace, ahora parece que todo va viento en popa.

Una de las invitadas que ha llegado a la ceremonia ha sido Jenny Llada, vedette y actriz que compartió muchos momentos en varias películas con Bárbara Rey. Ambas fueron íntimas amigas, pero el desenlace de su amistad fue nefasto. Hoy en día ninguna de las dos se lleva bien.

La examiga de Bárbara Rey llegaba a la boda con un espectacular vestido rojo. Tras esto, Ana Rosa y el resto de los colaboradores del plató le preguntaban por su relación con la madre de Ángel Cristo Jr: "Yo no quiero hablar de ella", ha señalado nada más oír el nombre de su enemiga.

"Yo he hablado de lo que me ha pasado en mi casa y lo que me han hecho", recalcaba después. Sin embargo, Jenny Llada ha asegurado que la vedette va a estar molesta de que esté en la boda de su hijo: "Respeto su vida. Creo que por las circunstancias a las que hemos llegado, no le gustará que esté aquí".

No obstante, la vedette ha subrayado que no ha acudido a la celebración para hacerle daño a Bárbara Rey, sino para disfrutar del enlace de su hijo con Ana Herminia: "No he venido para hacer daño a nadie". Paloma Barrientos le ha propuesto ponerse en la piel de Bárbara y le ha preguntado si ella estaría molesta.

Jenny Llada ha sido muy clara y ha respondido a la periodista con un 'no': "Entendería que estuviese a favor de su hijo. Ojalá hiciesen las paces y fuese todo maravilloso, pero la vida no es así". Por otra parte, la vedette ha señalado que tiene mucho cariño a Ángel Cristo Jr., ya que le conoce desde que era pequeño: "Jugaba en la piscina con mi hija".

Por último, Jenny Llada ha confesado que ella nunca pensó que los audios con el rey emérito fuesen a salir a la luz. También ha recordado sus encontronazos con Bárbara en otros programas: "Cuando me insultan sin motivo y me dicen cosas que no son verdad..."

La reacción de Bárbara Rey a la boda de su hijo: "Paso de todo esto y del mundo"

Durante el programa, Bárbara Rey ha reaccionado a la boda de su hijo y por lo que parece no se le ha visto muy preocupada por la celebración. La artista ha subido una historia a Instagram desde la Puerta del Sol en Madrid comiéndose un bollo y disfrutando de la tarde en soledad.

El vídeo se ha subido justo en el momento en el que su hijo se estaba casando con Ana Herminia. "Mira, qué sitio más bonito. Qué guay, lo mismo lo conocéis. Aquí es donde se dan las campanadas y estoy feliz", les ha dicho a sus fans. "Y vosotros preguntando dónde estará. Estoy aquí. Es de mala educación hablar con la boca llena", ha comentado después comiéndose el bollo.