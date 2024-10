La desesperación de una madre al ser agredida por su hijo con autismo: "Soy inmune al dolor, no quiero que le pase nada"

La madre del joven con autismo ha explicado que fue algo muy difícil para ella: "Es una decisión durísima. A mí me costó muchos años tomarla . Sin embargo, la Junta de Andalucía no le ha adjudicado una plaza todavía: "Hubo un proceso de unos dos años de todo el papeleo para que le adjudiquen una plaza".

Arancha ha señalado que la agresividad del joven ha aumentado por un motivo : "A nuestro hijo le empiezan a dar crisis epilépticas, se nos moría. Ha sido muy grave. Priorizamos la epilepsia para que no le dieran esas crisis tan brutales porque no encontramos el medicamento que combine ambas cosas. La vida es más importante a que te muerda".

La madre, con mucha tristeza, ha contado que tiene miedo por la vida de su hijo: "Él tiene mucha ansiedad, es muy poco tolerante. Cuando se le lleva la contraria muerde. A mí no me da miedo mi hijo, me da miedo por él. Una madre está inmunizada al dolor. Lo único que no quiero es que a él le pase algo. Él se da cabezazos y se muerde, tiene los brazos destrozados".