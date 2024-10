El doctor José Cabrera, sobre la posible doble cara de Íñígo Errejón: "Sus mecanismos de defensa han sido superados por el poder"

El doctor, además, asegura que la adicción al sexo es "una leyenda urbana" . "No es un diagnóstico consensuado en el mundo. Eso no vale ni de excusa ni de eximiente", cuenta José Cabrera para 'TardeAR'.

Cristina Cifuentes decide intervenir para comentar que la adicción al sexo no tiene nada que ver con ser un "agresor sexual". El doctor corrobora lo explicado por la colaboradora de 'TardeAR' y añade: "Es evidente porque, además, tenemos una corteza cerebral para algo. Es decir, como heterosexual que soy, me gustan todas las mujeres, pero me gusta más la mía, porque es en quien he fijado mi amor. La adicción al sexo, como muy bien ha dicho Cristina, es una historia".