El llamamiento de Ana Rosa desde Paiporta tras las inundaciones: "Es apocalíptico. No hay agua, solo hay barro y muerte"

"Estamos en Paiporta, lo que pasa aquí no hay cobertura en ningún sitio", ha señalado la presentadora de 'TardeAR'. Ana Rosa ha descrito un lugar apocalíptico tras las abundantes inundaciones: "No os podéis imaginar lo que estamos viendo . Es absolutamente apocalíptico".

"Aquí no hay de nada. No hay agua, no hay comida. Solo hay barro y muerte", ha indicado Ana Rosa con tristeza. Tras esto, se ha mostrad indignada porque hacen faltan profesionales en la zona para ayudar: "Yo echo de menos más personas. La gente se queja para que les manden palas, mangueras para sacar el agua..."