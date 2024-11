Las emotivas cartas entre una niña afectada por la DANA y la escritora Carmen Amoraga: "Me duele que haya gente que lo haya perdido todo..."

Carmen Amoraga no tardó en responder a la niña que le metió una carta en un paquete de ayuda para los damnificados por la DANA

La escritora valenciana Carmen Amoraga (premio Nadal y premio finalista Planeta, entre otros logros) ha emocionado a miles de personas con su emotiva respuesta a la carta de una niña. Una niña que metió dicha carta en un paquete de ayuda para los damnificados por la DANA y cuya carta llegaría a manos de la escritora.

A través de la redes sociales, Carmen contestaba a esta pequeña, enviándole un mensaje de cariño y solidaridad y haciéndose en pocas horas muy viral este intercambio de emotivos mensajes entre la niña y la famosa escritora. Precisamente Carmen Amoraga ha estado en 'TardeAR' y le ha contado a Ana Rosa cómo ha vivido en primera persona la DANA (es vecina de Picaña).

Carmen Amoraga recibía una emotiva carta de una niña que comenzaba de la siguiente manera: "Hola, soy Lucía. Espero que tú que estás leyendo esto que ya tengas una casa, comida... y que no hayas perdido nada. Me duele mucho que haya gente que lo haya perdido todo. Gracias a que todos aportamos un granito de arena, Valencia volverá a brillar".

La respuesta de Carmen Amoraga

Pues bien, estas palabras significaban una lección de vida para la también periodista y política española, que no tardaba en responder a través de redes sociales: "Quisiera contarte algunas cosas. La primera vez que fui a recoger comida me dio apuro (...) No tenía luz ni agua ni gas. Mi casa estaba llena de barro". Además, le señalaba que había encontrado su carta en una bolsa de una camioneta: "Era lo más importante que había...".

Pero es que sin duda, ese mensaje de la niña ha cambiado por completo la vida de Carmen: "Les he pedido a mis hijas que no te olviden. Que se acuerden de toda la gente que es como tú. Es por vosotros que el mundo nunca, nunca, nunca dejará de brillar", aseguraba la autora de hasta quince novelas a través de sus redes. Y es que esta escritora valenciana es también una de las afectadas por la DANA y lo ha sufrido todo en sus propias carnes. No obstante, cuenta que gracias a Dios su casa no está destrozada totalmente.

Carmen Amoraga, afectada por la DANA

"He tenido la suerte de que las puertas aguantaron. Eso ha sido fundamental para que no entrase el agua como un sifón y se lo llevase todo. Ha entrado medio metro dentro de casa y un poco más de un metro en el patio. La destrucción ha sido total en todo el pueblo ni una sola familia que no está afectada. Y al lado está Paiporta, que la situación está terriblemente peor", cuenta Amoraga, que es vecina del pueblo valenciano Picaña.

Además, la escritora asegura que coger comida para su familia fue para ella como un shock: "Teníamos comida pero no cómo cocinarla". Y cuenta que los otros pueblos no afectados no tardaron en ofrecer todas las ayudas necesarias para salir adelante de esta catástrofe: "Hoy me he dado la primera ducha de agua caliente después de quince días".