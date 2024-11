Paz Padilla, tras marcharse de las zonas afectadas de Valencia por problemas de salud: "A mí me mueve el amor"

La humorista ha señalado en el programa que ya se encuentra mucho más recuperada : "Ya estoy mejor. Me han dado el análisis de la bacteria y no es de las graves". Paz Padilla ha comentado el momento en el que se pudo contagiar: "Es una bacteria habitual en estas catástrofes . Yo me ponía los guantes y las mascarillas, pero abrazaba y besaba... todo el mundo venía con fango hasta las orejas".

"Me incorporé cuando pude. Pensé, mi dolor es mi dolor, pero me necesitan allí", ha explicado Paz Padilla. A pesar de la reciente muerte de su hermano, la humorista viajó hasta las localidades valencianas para ayudar gracias a una ONG: "Me incorporaron a un equipo maravilloso. He visto desfilar miles de voluntarios y lo que me llamó la atención fue la gente joven, la generación de cristal . Mucho bombero voluntario, policías, arquitectos, médicos... todo el mundo".