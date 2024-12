Adrián fue expulsado de manera disciplinaria de 'GH' tras su comportamiento con Maica

Maica se ha sentado en '¡De viernes!' después de salir expulsada del concurso

Adrián pide perdón en plató tras su expulsión disciplinaria: "Respeto la decisión de la organización y lo comprendo"

Maica fue expulsada de 'GH' por decisión de la audiencia. Tras varios meses encerrada en la casa, la concursante se ha sentado en '¡De viernes!' y ha concedido una de sus entrevistas más personales para darse a conocer un poquito más.

La exconcursante se ha pronunciado sobre la expulsión disciplinaria que sufrió Adrián tras algunos sucesos con ella y por los cuales la organización decidió que abandonase la casa de 'GH' para siempre:

''Es verdad que yo le decía que me intimidaba un poco el que estuviera muy pegado porque es muy intenso, pero acosada no me sentí'', comienza explicando la exconcursante. ''Yo le veía muy buen niño y dije podemos intentar a ver si nace algo, pero al tercer día le dije que no nos entendíamos'', continúa.

Maica se pronuncia sobre lo que ocurrió con Adrián: ''Es verdad que insistió y actuaron por oficio y quiero dejar claro que yo no fui al confe, actuaron según vieron'', y afirma que cree que se perjudicaron el concurso.

Por otro lado, revela que no han hablado tras su salida de la casa: ''No he hablado con él porque siento rechazo. Estoy viendo actitudes y cosas que él está diciendo por redes sociales que no veo normales. No entiende el por qué ha pasado esto''.