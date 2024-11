El calvario de Antonio, propietario de un bar que lleva dos años y medio soportando las presiones de su vecino para que cierre

Antonio también desvela que, una vez falleció la madre del vecino y heredó el piso, el señor quiso que cerrara el bar. " Búscate otro comer porque no tengo otra cosa que hacer. Él es policía local prejubilado . No tengo otra cosa en la vida más que cerrarte el bar", cuenta muy sorprendido el propietario del local en cuanto se enteró de las intenciones de su vecino.

Antonio, que asegura que su bar es lo que "les da de comer" a él y su familia , explica a Frank Blanco y al resto de espectadores que su local está homologado para que no sea un problema sonoro para el resto de los vecinos del bloque: "No hay ni un ruido. Todos los vecinos conmigo encantados. Yo, por licencias dadas por el Ayuntamiento de Sevilla, puedo cerrar a las cuatro de la mañana . Pero está totalmente insonorizado. Me gasté en aquella reforma veinte millones de pesetas. Tengo licencia de pub con música".

"Cuando hereda el piso, me denuncia todos los días. Él me dice que va a llamar a sus compañeros, porque él era policía local. Cuando se personan sin ningún problema. Siempre cumplo con la normativa. Solamente una vez me buscaron las cosquillas y me contaron que la salida de emergencia estaba estropeada. Al margen de eso, nada. Quince años con este bar en propiedad y ningún problema", termina contando Antonio, que no entiende por qué su vecino le está haciendo pasar este calvario.