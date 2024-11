Antonio, secuestrado hace 17 años por unos feriantes: "Vivía en una habitación con un colchón, una mesita y un baño"

Sobre si se sentía maltratado, explotado y con ganas de querer salir de ahí, Antonio afirma rotundamente que quería irse de allí, pero no contaba ni siquiera con un teléfono para llamar a nadie ni nada. "Conocí a su hijo en Pamplona en la estación de autobús. Estuve con él... hacía tres días que no había comido... Estaba durmiendo en un parque porque unos señores me llevaron a trabajar una semana. Hicimos el trabajo, yo fui de peón. Me dicen que me espere en la parada de autobús para cobrar, pero nunca me pagaron", cuenta Antonio cómo conoció al hijo de los feriantes portugueses que le detuvieron.