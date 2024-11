Risto Mejide le propuso a Felipe en audiciones "meterse" con personas que estuvieran presentes

Felipe Mateos tiene 28 años y viene desde Madrid. Este humorista fue diagnosticado con osteogénesis imperfecta, la enfermedad conocida como huesos de cristal, y durante su actuación en audiciones demostró que sabe como nadie reírse de él mismo, pero también de los demás.

El madrileño tiró de humor ácido y centró su monólogo en las discapacidades, algo que no acabó de convencer a todos los miembros del jurado porque, como dijo la propia Tamara Falcó, "es muy importante hablarse bien a uno mismo y tratarse con respeto".

A Risto Mejide le pareció que en la actuación de Felipe hubo algo "que sobraba" y que debería haber obviado en el monólogo: "Hay que reconocer que funciona tu método, pero a mí no me parece bien reírse de alguien que no está presente (Sergio Ramos), hubiera tenido sentido si lo hubieras hecho con él presente".

Felipe Mateos acepta el reto y utiliza a los jueces como blanco

Felipe Mateos recogió el guante que le lanzó Risto Mejide y decidió montar un monólogo con los miembros del jurado como blanco de sus chistes. Durante la actuación, Felipe ha recreado un programa de informativos en el que hablaba sobre supuestas noticias con Paula, Tamara, Risto y Flo como protagonistas.

La valoración del jurado para Felipe Mateos

Para Paula, la actuación de audiciones fue sin duda mejor: "Yo soy la primera que me rio de mí misma y no tengo ningún problema pero, ¿sabes la diferencia de las audiciones a hoy? que en las audiciones era más como un monólogo, pero en esta lo he visto todo como más encorsetado, demasiado rígido".