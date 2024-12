La política española atraviesa momentos de máxima tensión. Ayer, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un nuevo capítulo de su enfrentamiento político. El líder del PSOE habló desde Sevilla durante el Congreso Federal de su partido, mientras Feijóo se dirigió a los suyos desde Valladolid. Ambos aprovecharon sus discursos para lanzarse duros ataques. Sánchez afirmó que "no iban a reducir el paso", subrayando que trabajarán con más fuerza, mientras Feijóo le instó a no dimitir: "No se merece irse con honor". En 'La Mirada Crítica', Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular, ha ofrecido su visión sobre el 41º Congreso Federal de PSOE y el mensaje de su partido.