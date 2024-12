Tras las últimas declaraciones de Alice Campello, Alexia Rivas deja claro en 'Vamos a ver' que Álvaro Morata no piensa en reconciliarse. Sus comentarios hacían pensar a Alessandro Lequio que el futbolista "no aguantaba" la situación con su mujer y hacía un comentario que Joaquín Prat le afeaba.

Pero para Alessandro, si no aguantas una situación, no te comprometes con esa persona y tienes cuatro hijos con ella. Sin embargo, la rotundidad de su argumento llamaba la atención de Joaquín: "Habláis con una contundencia de circunstancias por las que todos hemos atravesado... Sabemos que en la vida no todo es blanco o negro, la escala de grises es enrome".

"Es que hemos estado ahí ¿A que hemos estado ahí, en relaciones que se han roto con hijos? ¿A que nunca te atreverías a hablar de y no le he hecho no sé cuantos hijos?", preguntaba el presentador, Alesandro replicaba que él no entra en sus propias circunstancias y Joaquín respondía que él tampoco, pero las tiene en cuenta a la hora de analizar las de los demás.