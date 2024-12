Según Alexia Rivas, Morata desmiente una posible reconciliación con Alice Campello: "No vamos a volver"

Ahora, la empresaria y modelo ha aprovechado un acto público para hablar sobre la relación que mantienen actualmente con el padre de sus cuatro hijos. "No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él… Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien", ha dicho la italiana.