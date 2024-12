En ' TardeAR ' hemos contado este jueves un caso de estafa del amor que no les va a dejar indiferentes.

Julia , que vive en Almería, se ha enterado en directo de que la persona de la que se había enamorado no existe .

Nuestro equipo se puso en contacto con ella para saber si lo que le estaba ocurriendo era real o no. Ella se enamoró a través de redes sociales de un falso médico de la ONU que decía estar atrapado en Siria. Le decía que era "el amor de su vida" o "un ángel caído del cielo" porque Julia, que le dio su confianza, le transfirió dinero para salvarle.

Pero ese dinero no ha deparado en la cuenta bancaria del hombre que ella pensaba porque, tras investigar el equipo de 'TardeAR' su número de teléfono y datos , esa persona no existe.

El rostro de Julia refleja el dolor y el sufrimiento con el que vive tras ser estafada . Ya sospechaba que podía tratarse de una estafa del amor, pero no se imaginaba al cien por cien que así fuera y por eso pidió ayuda.

"Medio intuía que no era él pero quería yo misma comprobarlo pero al ver que me insistía tanto y diciéndome de que lo van a matar o que se va a suicidar, me sentía culpable porque parecía que por mi culpa le iba a pasar algo" relata entre lágrimas Julia.