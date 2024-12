Tras contemplar el desastre , una mujer entra en casa y su mirada se encuentra con la de su hijo adolescente. Apoltronado en el sofá, el joven mira la pantalla de su móvil con indiferencia. No se ha enterado del incendio; o si lo ha hecho, ni se ha conmovido. Su madre lo observa y amaga con hacerle partícipe, pero se va sin hacerlo, resignada y consciente de que su atención está secuestrada por unas redes de las que le resulta imposible escapar. Como siempre. Él alza la vista, pero calla.

Mirando por la ventana, el joven observa el árbol calcinado con cierta apatía. La gente deambula por la plaza y lo mira , con el ánimo tan ceniciento como su maltrecho esqueleto. Una pena, la verdad. Pero, ¿qué puede hacer él? ¿Qué puede hacer nadie? Las cosas pasan y punto. Aunque… ¿hay que aceptarlas como vienen? ¿Es el destino tan implacable que no se le puede plantar cara? Quizá sí... o quizá no .

La producción de la campaña navideña de Mediaset España ha corrido a cargo de PRIMO Content, fundada en 2008 por Nico Pérez Veiga y Martín Kalina y ampliamente reconocida en numerosos festivales como Cannes, D&AD, One Show, Cíclope, El SOL, c de c, El Ojo de Iberoamérica, El Círculo de Creatividad Argentina o Clio entre otros, que le han dado el premio a Mejor Productora en varias ocasiones en este ámbito.