Ainhoa está preocupada por su madre y quiere que encuentre pareja: “Tiene un bloqueo emocional”

Ainhoa visitaba ‘El diario de Jorge muy preocupada por su madre . La invitada asegura que no hace nada más que trabajar y que cada día se cuida menos . Pero Ainhoa cree saber la solución a los males de su madre: un buen novio.

Tras entrevistar a la invitada en una de las salitas de ‘El diario de Jorge’, Jorge Javier sorprendía a Carmen, que se encontraba entre el público y no tenía ni idea de que iba a ser una de las protagonistas.

El presentador, directamente, daba paso a una llamada de alguien que quería conocerla . Carmen no salía de su asombro y Jorge Javier la invitaba a sentarse con él en el sofá.

Lo que no se sabía Carmen era que su hija era la responsable de toda la sorpresa. Las dos se reencontraban en paltó y Ainhoa le transmitía en directo su preocupación:

“Mi madre tiene un bloqueo emocional y me da pena porque está siempre trabajando y no tiene vida social, está siempre con los mismos clientes, no descansa... Y yo quiero que tenga una rutina y unos hábitos más saludables y, a parte, que abra su corazón, su mente y todo lo que tenga que abrir”.