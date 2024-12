Marian aseguraba que no estaba inquieta pensando en quién la había convocado. Era su marido Manuel quien la abrazó en primer lugar cuando se reencontró con ella en el plató. "Eres la persona más importante para mí. Te quiero con todo el alma. Sabes lo que hemos pasado y has estado al pie del cañón. Eres la persona que me has salvado. Mi ángel", le agradeció.