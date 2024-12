Nora conoce a su hijo biológico Ignacio por primera vez

Las puertas de 'El diario de Jorge' se abrían y la madre de Ignacio se emocionaba como nadie. Nora no había vuelto ver a su hijo desde el día que nació. No es para menos. A todo esto, Leonardo rompía a llorar.

Jorge Javier le pedía a Ignacio que le dijese unas bonitas palabras a su madre biológica , ahora que la tenía delante: "Aprovecharía este momento con todos los que me están escuchando para decirles que no pasa nada por ser adoptado".

El mensaje de Ignacio concluía así: "No pasa nada tener una madre biológica o no. La amo tanto como la amo a mi propia madre, que ahora mismo está arriba con el resto de la familia. Le diría a todo el mundo que no tuviera miedo de dónde son los orígenes. A todos los que están fuera y sufren diariamente, que vivan la vida sin temor de pegar un telefonazo".