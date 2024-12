Pronto, Fabián descubrió que detrás de la sorpresa estaba su pareja. “ Es la persona más especial que he conocido en mi vida … mi mujer. Es especial, en este caso, es ella la que me ha ayudado a mí. Ella todo lo que toca es magia”, aseguraba el invitado emocionado.

“He venido a agradecerte todo lo que has hecho por mí, el que me hayas ayudado a ‘quitarme la chaqueta’, a ser yo, a darme esa libertad que siempre me has dado… porque gracias a ti he descubierto que el amor bonito existe”.