José Vicente y Marina, hermanos, se conocen por primera vez en el plató de ‘El diario de Jorge’

“A los 16 años mi padre adoptivo me confesó que, en realidad, era mi padre biológico , y que pagó a mi madre 200.000 pesetas para que renunciase a mí y poder quedarme con ellos”, revelaba la invitada.

“Desde ese día me gustaría conocer a mi familia biológica… por lo que me comentaron tengo varios hermanos de madre y me gustaría conocerlos”, aseguraba Marina en su presentación.