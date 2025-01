Jorge Javier Vázquez charlaba con ellos en directo y mostraban la desesperación y tristeza por la incertidumbre que viven desde la desaparición de Juan Andrés: “El 21de febrero de 2020 salió a trabajar y ya no volvió más”.

“Yo pido ayuda, que si alguien lo ve por algún lado… porque yo estoy sufriendo mucho desde que se fue. Las últimas personas que lo vieron, no lo vieron bien, lo vieron como triste…”, contaba.

“Todos estos años y ahora lo estoy pasando muy mal, como si estuviera muerta, para mí no existe nada en la vida, nada… no quiero nada si no sé dónde está mi hijo, lo estoy pasando muy mal. Llevo cinco años en el sofá, en el comedor de mi casa, esperando”, decía María Luisa sin poder contener las lágrimas.