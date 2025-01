Los invitados descubrían que María José estaba detrás de todo tras escuchar un emotivo mensaje: “Perder a mi perra fue lo peor que me pudo pasar, fue como si perdiese a alguien de la familia, afortunadamente, después de semanas de búsqueda, gracias a vuestro esfuerzo lograsteis encontrar a Valkiria y unir a una familia rota. Creo que no os hacéis una idea de lo importante que es lo que habéis hecho. Valkiria y yo no nos cansaremos de deciros: gracias, gracias y gracias”.