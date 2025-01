“No me ha gustado que entres en tantos detales y que te rías tanto… ¿Vienes a pedir perdón o a dar detalles? Si lo sé no vengo”, le decía Mario a Juanjo visiblemente enfadado. “Si he venido aquí yo creo que es para arreglar las cosas, ¿no?”, le respondía con intención de reconciliarse.