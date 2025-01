Carla lleva dos semanas acudiendo al plató de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para recuperar a parte de su familia . De esta manera, Carla se encontró, en un primer momento, con una hermana y, siete días después, con su madre biológica . En esta segunda ocasión, Carla sufrió el rechazo de parte de uno de sus hermanos, que no quiso reencontrarse con ella. Ahora, Richard regresa, visiblemente arrepentido por lo que hizo.

Hace pocos días que Carla supo que tenía un hermano biológico , pero a esta gran noticia le siguió otra no tan buena. Richard declinó escuchar el mensaje de su hermana. Ha recapacitado y regresa al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para escuchar su historia poder iniciar una relación con ella. Ahora es él quien se encuentra al otro lado del sobre para completar la historia de su vida.

“Creo que ella no tiene culpa ninguna del rechazo. Se merece que sepa de su hermano”, son las primeras palabras de Richard al pisar de nuevo el plató. Ahora ha recapacitado y cree que ninguno de los tiene culpa de todo lo que han pasado, cada uno por separado. Ambos fueron adoptados y son hijos de los mismos padres biológicos. Richard quiere contarle su historia de vida y cómo fue su proceso de adopción.

“No ha sido una infancia buena, pero después de los cinco años, mis padres adoptivos me lo han dado todo. Me han dado una educación y unos valores”, le dice Richard, y añade que le va a contar todo lo que ella quiera saber y hacerle partícipe de su familia. Carla le pregunta si quiere a Fátima (la madre de ambos) y él dice que, rotundamente, no, algo que choca a Carla.