Albert Infante se sorprende con dos amigas que le echan en cara que pasara de ellas

Según Ana y Giovanna, Albert les dio de lado cuando empezó a hacerse famoso

Esta es la historia de Albert Infante, Ana y Giovanna, tres amigas que dejan de serlo cuando uno de ellos, Albert, se aleja después de convertirse en famoso (a raíz de su participación en ‘Got Talent España’ y, posteriormente, en ‘GH VIP’). Ana y Giovanna no saben por qué se distanció de ellas cuando se convirtió en un personaje mediático y le piden una explicación.

Una de ellas llegó a enviarle un mensaje a Albert para decirle que estaba muy decepcionada con él, a lo que Infante respondió que prefería hablar de todo esto en persona… Pero no hubo más contacto. Se cruzaron un día por la calle, frente a frente, pero Albert cambió de rumbo para no tener que saludarlas.

Ana y Giovanna se muestran muy dolidas porque, en una gala de ‘GH VIP’, Albert llegó a decir que nunca había tenido amigas de verdad y esto les hizo sentir mal. Le escribieron un mensaje en el que le dijeron “nosotras siempre te apoyamos y te quisimos”, pero Albert no respondió nunca a este mensaje. Ahora, es hora de reencontrarse.

El reencuentro de Albert Infante con sus dos examigas

Una vez en plató y se ven las caras, Albert se desilusiona un poco, pues pensaba que iba a tener una sorpresa más agradable: “Hace tres años que no sabemos de ti. Hemos vivido cosas muy grandes, hemos crecido juntos. Queremos que nos des una explicación de por qué todo se torció a partir de que estuviste en ‘Got Talent’, te apoyamos como las que más y, de repente, nos dejaste de lado sin ninguna explicación. Decías que no era nada personal, pero creemos que sí. En ‘Gran Hermano’ contaste cosas que no eran de todo ciertas, como que no te había apoyado nadie cuando eras más joven y no es verdad”.

Ante estas palabras, Albert Infante se ve en la necesidad de contar su versión de los hechos, confirmando que se cambió de acera en una ocasión (no dos, según él) y aclarando que cuando en ‘GH VIP’ dijo que no había tenido nunca apoyos, no se refería a ellas y que se refería a una cosa general y que, en realidad, quería decir que se había sentido solo en muchas ocasiones por cómo era.

“A mí ellas no me han hecho nada malo. Son mis niñas y yo, en el fondo, las quiero. No las saludé porque era una niñata, soy de evitar las situaciones, es verdad que evadí la situación”, nos cuenta Albert. Pero estas explicaciones no convencen ni a Ana ni a Giovanna: “Con más razón, si dice que nos quiere tanto…”.