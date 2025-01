Vanesa le pide perdón a su hija en 'Hay una cosa que te quiero decir

Madre e hija vivieron una situación complicada por culpa de un hombre

Vanesa es una madre arrepentida que acude a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ para pedirle perdón a su hija. Dice que nunca ha tenido suerte en el amor y la relación que mantuvo hace unos meses lo dinamitó todo.

La relación entre Vanesa y esta persona que acababa de conocer fue muy rápido y su hija le llega a advertir “mami, eso no es normal. No me fío ni un pelo”. Vanesa desoye las advertencias de su hija y piensa que está viviendo un gran amor.

Al poco de conocerse, el hombre pide matrimonio a Vanesa y ella acepta y se va a vivir con él. Su hija le pide que recapacite y que no se vaya, pero la boda y sus planes de pareja siguen adelante. Vanesa piensa que el comportamiento de su hija es egoísta y las discusiones comienzan a sucederse entre madre e hija.

Una discusión entre el hombre y la hija hace que esta se enfrente a su madre, visiblemente dolida: “Olvídate de que tienes una hija. No has sido capaz de sacar la cara por mí”, le llega a decir. Se distanciaron y Vanesa y su novio terminan cortando la relación. En ese momento, la hija apoya a su madre.

El reencuentro entre madre e hija en plató

Nada más verla a través de la pantalla, Vanesa ha roto a llorar: “Quiero pedirte perdón por todo el sufrimiento que te he hecho pasar estos siete meses en los cuales y he sido la responsable de verte sufrir, de verte tirada en el suelo, arrastrándote pidiendo que no me marchara de la casa, aunque tú me advertías que era un error, que estaba en el sitio equivocado…