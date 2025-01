En 'Next Level Chef' todo puede pasar y prueba de ello es lo que le ha sucedido a Jurgi en el tercer programa. El concursante se vio sobrepasado por la dureza de las pruebas del concurso y dijo que abandonaba . Pero tras las palabras de ánimo de Blanca Romero, los mentores y sus compañeros, el concursante comprobó que la suerte puede cambiar en cualquier momento.

"Y es que al final no quiero estar sufriendo. Lo estoy pasando mal. No duermo por las noches. Para estarlo pasando mal, prefiero que disfrute otro", explicó. "¡Eres el más fuerte del equipo! He confiado en ti. Si ahora mismo haces esto, te llevas por delante a todos", respondía Rakel Cernicharo.