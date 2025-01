Tía y sobrino se reencontraban en el plató bajo una gran emoción. “Tía, te quiero pedir perdón porque he sido muy ingrato. Porque cuando necesitabas de mi apoyo no lo hice. Y cuando mi abuelita estaba viva porque murió hace poco, le podría haber dado más y fui muy ingrato”, le decía él entre lágrimas.

“Quiero que sepas que me iba a marchar, que te iba a dejar sola, pero no te voy a dejar más desamparada. Te lo he estado demostrando este mes que estamos conviviendo, y que voy a estar ahí para lo que necesites y que no te voy a abandonar nunca más, que voy a estar aquí ayudándote. Y quiero que estemos juntos. No nos vamos a separar más”, continuaba muy emocionado