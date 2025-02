Tras ver varios indicios que apuntaban a que Conchi y Pamela no tenían buena relación, 'Socialité' se pone en contacto con las gemelas y son ellas mismas quienes confirman que no se hablan y, además, aclaran los motivos que les han llevado a este enfrentamiento: "Nosotras no somos las mismas que éramos", confiesa una de ellas. "Con lo que nosotras hemos sido, no tenemos nada de relación", añade la otra, confirmando la versión de su gemela.