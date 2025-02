Adrián Rodríguez se emociona hablando de su dura lucha contra las adicciones: "Aún no estoy recuperado"

De niño prodigio en 'Los Serrano' a convertirse en actor de contenido erótico tras pasar años en una espiral infinita de alcohol, fiestas y sobre todo, drogas . Adrián Rodríguez pasó de tenerlo todo a no tener nada, y a tener incluso que vender parte de sus propiedades y convertirse en actor de Only fans para salir adelante.

" Empecé muy joven en todo este mundo, yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede pero existe un vacío que no puedes llenar cuando todo el mundo te conoce por la calle. A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir (...) Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto, ¿quién me iba a decir a mí que iba a pasar de participar en series de éxito a estar en Only fans?".

"Te das cuenta de que no puedes seguir con ese tipo de vida porque estás sufriendo mientras lo haces. Pedí ayuda y en ello sigo, porque no se puede decir que esté recuperado, sigo en el proceso y aprendiendo a curarme de esta enfermedad. Pensé que ya estaba preparado para dedicarme yo a esto, a ayudar, y no era así. He ido muy rápido y cuando corres demasiado pasa lo que pasa, te confías. He tenido que empezar de cero de nuevo".