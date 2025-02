"La familia no siempre se asigna al nacer, a veces se elige y tú fuiste mi familia elegida. Te lo dije muchas veces antes, no sé cómo podría haber hecho los últimos 10 años de todo este viaje sin ti, a lo que siempre respondías diciendo 'No querría hacer esto con nadie más' y ahora que te has ido, no estoy seguro de cómo continuaré igual sin ti", escribía Ariel, maquillador de Kylie Jenner y de las hermanas Kardashian.