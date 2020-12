Si hay algo que tiene presente en su día a día Lara Álvarez es la importancia de cuidarse. Por eso está encantada de dar la bienvenida a la Lemon Age: no es solo una elección de hábitos alimenticios, se trata más bien de un estilo de vida, fresco y dinámico. Y con el limón de Europa como protagonista, una verdadera fuente de vitamina C, un nutriente que presenta múltiples beneficios para nuestro organismo. La presentadora lo tiene claro: ¡cuidarse con los limones es un 'must'!