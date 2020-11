El limón como importante fuente de vitamina C: ¿cuánto debemos consumir al día?

El limón es una fruta natural, sin grasa y con alto contenido de vitamina C. Esta vitamina, también conocida como ácido ascórbico, es un nutriente hidrosoluble que interviene en muchas reacciones enzimáticas. Y en el limón está muy presente. Concretamente, en 100 gramos (g) de porción comestible de limón, nos encontramos con 50 miligramos (mg) de Vitamina C.

NUEVE BENEFICIOS SALUDABLES DE LA VITAMINA C DEL LIMÓN

La campaña Welcome to the Lemon Age está divulgando los nueve beneficios saludables de la vitamina C del limón, tal y como indica el reglamento UE 432/2012: