Pero, ¿qué ventajas tiene apostar por el consumo de alimentos de proximidad? Principalmente, el primer beneficio deriva, como su propio nombre indica, de la cercanía con el punto de venta , lo que implica una menor contaminación ambiental durante el transporte . Además, un trayecto más abreviado no necesita embalajes muy consistentes, lo cual reduce los residuos generados.

Estas y otras particularidades del limón de origen europeo son difundidas por AILIMPO en la campaña Welcome to the Lemon Age, que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar su consumo entre las nuevas generaciones de consumidores de Alemania, Francia y España; y que se valoren y aprecien propiedades diferenciadoras como su calidad, frescura, sostenibilidad, trazabilidad y seguridad alimentaria frente al limón extracomunitario.