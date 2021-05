Claudia Ula, la hija de Raquel Revuelta, no convence a Risto: "Te habría restado dinero"

Muy nerviosa, Claudia ha defendido su canción sobre el escenario de ‘Top Star’ formando parte de la categoría ‘Mamá, quiero ser artista’, sin embargo, Claudia no ha terminado de convencer a los mentores: “Al principio no solo no te habría dado dinero, si no que te habría restado, por tu inseguridad, pero después has mejorado un poco”, le explicaba Risto.